2025年美癌症NGS檢測市場達40億美元 台灣20家通過NGS認證

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-15 17:52

癌症檢測的次世代基因定序 (NGS) 於今 (2024) 年納入健保給付，台灣精準醫療產業協會於 12 日舉辦「生技小聚」，聚焦精準醫療與 NGS 產業發展等議題。據 PwC 調查，美國癌症的 NGS 檢測市場年增高達 14%，市場規模預估於 2025 年達到 40 億美元。衛福部統計，全台已經有 20 家實驗室通過認證，其中 54% 使用 NGS 檢測技術。

該活動除邀請衛福部、醫界、產學研等齊聚一堂交流意見，促進政府與民間在重要健康議題上的緊密合作，並同步分享台灣病理學會與資誠聯合會計師事務所發布《台灣次世代基因定序品質管理與健保給付之展望》報告，因應健保署於 2024 年將 NGS 納入健保給付，本報告彙整各界專家對於 NGS 給付、實驗室品質管理與生物大數據資料庫等議題之討論。

資誠聯合會計師事務所生醫產業服務協理劉士瑋表示，依據衛福部統計，2022 年台灣癌症醫療花費高達 1,334 億元，占全民健康保險總額將近兩成。NGS 檢測已在癌症精準醫療的推動上扮演關鍵角色，納入健保後可望進一步幫助癌症醫療資源更有效運用。

衛生福利部食藥署署長吳秀梅進行專題演講，吳秀梅表示，基因檢測在化學治療與標靶藥物的臨床應用逐漸成熟。食藥署於 2019 年辦理「精準醫療分子檢測實驗室列冊登錄」，於 2022 年將列冊登錄轉換為「精準醫療分子檢測實驗室認證」對基因檢測平台品質嚴格把關。目前台灣已有 20 家實驗室通過認證，其中 54% 使用 NGS 檢測技術。

資誠聯合會計師事務所生醫產業主持會計師周筱姿分享從全球 NGS 的趨勢探討台灣 NGS 納入健保之展望，周筱姿指出，全球醫療需求人口增長帶來沉重負擔，精準檢測有助疾病預防、加速早期診斷與輔助治療決策。根據 PwC 在 2022 年對橫跨歐美與亞洲的 1,500 名民眾進行調查，癌症是民眾最關注的疾病首位。在需求高漲下，美國癌症領域的 NGS 檢測市場年複合成長率高達 14%，市場規模預估於 2025 年達到 40 億美金。

該報告指出，日本、韓國、美國以及歐洲等地以國家健康保險給付 NGS，建立生物大數據資料庫，相關經驗值得台灣借鏡。以日本為例，醫療機構皆須上傳檢測、診斷與治療結果及其相關原始資料到癌症基因體資訊管理中心，在患者知情同意前提下將檢測資料、治療結果、不良事件等數據投入後續研究。