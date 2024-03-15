Moxa去年全球連結的工業設備數突破1億 搶攻數位、能源轉型商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-15 18:02

工業通訊及網路設備商四零四科技 (Moxa) 看好數位轉型與能源轉型帶動網通商機，Moxa 台灣區總經理林世偉表示，去年 Moxa 在全球連結的工業設備數，已經累計超過 1 億，為各行各業的數位轉型與能源轉型奠定關鍵起跑點。

隨著產業轉型及淨零碳排成為國際趨勢，智慧化應用在各行各業積極落地，以提升生產效率、優化服務及降低成本，推升即時處理工業場域大量邊緣感測器，以及設備資料的需求。另外，加入部署 IIoT 和整合工業 4.0 應用，市場對邊緣設備連網、邊緣運算的應用範疇與需求也不斷擴大。

Moxa 指出，邊緣聯網與邊緣運算是產業數位轉型的基礎與關鍵，其中設備連網的需求，在產業數位轉型及能源轉型的推進下，不斷開創新商機。包括生產現場處理數據的能力，以及網通整合力備受重視，同時也更仰賴兼具通訊專業與了解垂直產業特性的業者來協助。

Moxa 去年已成功協助許多半導體供應鏈業者、石化重工業者、全台最大加油站的 POS 系統硬體升級、單一最大容量儲能案場，以及台電綠電交易平台 66% 容量的廠商完成相關部署。

林世偉指出，Moxa 持續在產業的終端設備連網深耕，協助客戶在數位轉型及能源轉型中贏在起跑點，包括如何取得正確有用的數據資料，同時在設備的邊緣連網和所需的邊緣運算提供充分的能量及高規格的安全性，帶來更多實踐智慧應用契機。