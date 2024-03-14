〈能源盤後〉美國原油庫存7周來首見下降 油價大漲近3%

鉅亨網編譯許家華 2024-03-14 06:00

國際油價周三 (13 日) 上漲，美國基準 WTI 原油價格 5 日來首次上漲，係因美國能源資訊局 (EIA) 公布上周美國原油供應下降。

分析師表示，報導稱俄羅斯能源基礎設施遭到襲擊，導致俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢加劇，以及以色列與哈馬斯戰爭帶來的持續不確定性也導致了油價上漲。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 2.16 美元或 2.8%，收每桶 79.72 美元。近月 WTI 期貨過去 4 個交易日均收低，根據道瓊市場數據，今日創 3 月 1 日以來最高收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 2.11 美元或 2.6%，報每桶 84.03 美元。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 2.9%，收每加侖 2.66 美元，為 9 月 18 日以來最高收盤價。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 2.69 美元。

4 月交割的天然氣價格下跌 3.3%，收每百萬 Btu 1.66 美元，為連續第六日收低。

市場推動力

美官方數據顯示，原油供應減少，以及汽油庫存下降程度遠大於市場參與者的預期。

在供應報告公布前，原油期貨價格已上漲，數據公布後延續了漲勢。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示：「有幾個因素將影響能源價格的下一步走勢，由於以色列的局勢持續不穩定，如果戰事持續向加薩走廊推進，伊朗可能透過其代理人採取一些行動。」

石油交易商尤其擔心石油資源豐富的中東地區的供應中斷。

Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周三報告指出，在俄羅斯許多地區發生襲擊事件後，油價也獲得支撐力。

他們指出，俄羅斯石油公司最大煉油廠遭襲而起火，讓該國煉油廠產業增添更多混亂。此外，在俄羅斯第二大煉油廠遭嚴重損壞後隔日，烏克蘭也襲擊了俄羅斯石油公司的第七大煉油廠。

StoneX 分析師表示：「連日來俄羅斯關鍵基礎設施遭襲，將對俄羅斯的金融體系造成壓力，而且本周末起俄羅斯恰逢總統選舉。目前尚不清楚煉油廠損失有多大程度，但這將以某種方式影響俄羅斯煉油廠 79.2 萬桶 / 日的吞吐量，該產業的產能約 680 萬桶 / 日。」

同時，石油輸出國組織及其盟友 (統稱為 OPEC+) 本月初將自願減產措施延續至今年第二季。

Global X 研究總監 Rohan Reddy 表示，OPEC+ 的減產舉措仍是今年第二季油價支撐的關鍵驅動因素之一。近期原油價格活動表明，投資者「在 OPEC + 額外自願減產的支持下變得越來越樂觀。」

他表示，石油需求前景「具有支撐性」，「由於美國經濟持續表現出色，加上近期中國煉油廠需求上升，有助於鞏固漲勢。」

Tyche Capital 的 Zahir 表示，夏日駕駛季也即將開始，這可能「為石油的上漲帶來額外的力量」。

「未來幾天和幾週內，有幾個因素會導致價格走高。過去幾周，原油價格一直處於區間內，突破該區間，無論是向上還是向下，我們預計都將帶來相當大的影響。」

供應數據

EIA 周三公布，上周 (3/8 止) 美國商業原油庫存減少 150 萬桶，為 7 周來首周下降。

麥格理分析師先前預測原油供應將增加 650 萬桶。但美國石油協會 (API) 周二晚間報告指出，上周原油庫存減少 550 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應量減少 570 萬桶，但餾分油庫存增加 90 萬桶。

麥格理先前預測，上周汽油庫存減少 270 萬桶，餾分油庫存減少 110 萬桶。