〈永道法說〉去年Q4營運火力強 全年EPS6.17元擬配息3元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-14 17:50

永豐餘旗下的全球 RFID 電子標籤供應商永道 - KY(6863-TW)，今 (14) 日召開法人說明會，並公布 2023 年財報稅後純益 4.48 億元、年增 32.3%，每股純益 6.17 元，同時，永道 - KY 將配發去年股息 3 元。盈餘配發率爲 48.62%。

對於去年永道 - KY 的盈餘配發率僅爲 48.62%，總經理林秉毅指出，永道 - KY 在市場成長中，以維持較高的自有資金水位以配合開發成長中的市場；同時，目前來看，永道 - KY 在 2023 年也沒有進行市場發債或辦理現金增資籌資的計畫。

永道 - KY2023 年第四季營收 8.7 億元，毛利率 30.9%，季增 0.65 個百分點，年減 1.12 個百分點，單季稅後純益 1.33 億元，季增 52.73%，年增 75%，每股純益 1.79 元。永道 - KY2023 年第四季營收及獲利同創 2023 年各季新高，林秉毅指出，主要是達成經濟規模生產推升獲利的成長。

永道 - KY2023 年全年營收 26.85 億元、年成長 27.7%，毛利率 29.53%，稅後純益 4.48 億元、年成長 32.3%，每股純益爲 6.17 元

同時，截至 2023 年第四季底止，永道 - KY 的財報負債比僅有 16.49%，也符合林秉毅指出的永道 - KY 不愛向金融機構借款經營的營運模式。