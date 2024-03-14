營業銷售的賠償金、延遲利息稅不稅？勤業眾信說分明

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-14 16:06

日前財政部指出，私人間的借貸，若給付金額有利息則要申報所得稅，若為營業人，是否要課營業稅？針對此點，勤業眾信聯合會計師事務所資深會計師陳惠明指出，利息是賠償因遲延給付造成對方的損失，不在約定內容裡，也無法預知買受人是否遲延付款，自不應計入及課徵營業稅。

陳惠明表示，依現行營業稅法規定，原則上係按收入本質是否為「銷售貨物或勞務代價之一部分」來判斷。營業稅是消費稅，所收取之代價屬營業稅來課稅，而遲延利息，並非基於給付交換關係，乃是賠償因遲延履行造成對方損失相當於法定利率之利益，因買賣雙方約定交易價格時，無法預知買受人是否遲延支付貨款，自不應計入銷售額來課徵營業稅。

由於過往數則營業稅釋令未予區辨遲延利息本質，而將遲延利息一律認應計入營業稅法之銷售範圍，財政部於去（112）年 112 年 12 月 6 日發函廢止過往釋令，以杜絕爭議。陳惠明也特別提醒，因本次重新核釋，遲延利息非屬營業稅課稅範圍，原依財政部 89.1.10 台函規定免予扣繳遲延利息之規定亦已廢止，自前揭令發布日起，扣繳義務人須注意應於給付時依法辦理扣繳申報。

至於營業人收取之賠償金是否應課徵營業稅，陳惠明指出，要在具體個案中，審視是否有給付交換關係。舉例而言，財政部 75 年 7 月 21 日發函核釋，管線被外單位挖壞所取得之損失賠償收入，因不涉及給付交換，而非營業稅之稅捐客體；