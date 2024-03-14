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鉅亨速報

盤後速報 - 富致(6642)下週(3月21日)除息1.5元，預估參考價49.4元

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:08

富致(6642-TW)下週(3月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(3月14日)收盤價50.90元計算，預估參考價為49.4元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

富致(6642-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為高分子正溫度係數熱敏電阻。近5日股價下跌1.76%，櫃買市場加權指數下跌1.84%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/21 50.90 1.5 2.95% 0.0
2023/06/20 53.8 3.6 6.69% 0.0
2022/06/16 63.3 3.6 5.69% 0.0
2021/07/27 111.5 1.8 1.61% 0.0
2020/07/08 39.5 1.5 3.8% 0.0

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