盤後速報 - 富致(6642)下週(3月21日)除息1.5元，預估參考價49.4元
鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:08
富致(6642-TW)下週(3月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(3月14日)收盤價50.90元計算，預估參考價為49.4元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.95%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
富致(6642-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為高分子正溫度係數熱敏電阻。近5日股價下跌1.76%，櫃買市場加權指數下跌1.84%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/21
|50.90
|1.5
|2.95%
|0.0
|2023/06/20
|53.8
|3.6
|6.69%
|0.0
|2022/06/16
|63.3
|3.6
|5.69%
|0.0
|2021/07/27
|111.5
|1.8
|1.61%
|0.0
|2020/07/08
|39.5
|1.5
|3.8%
|0.0
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