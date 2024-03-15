盤後速報 - 聯成(1313)下週(3月22日)除息0.2元，預估參考價13.05元
鉅亨網新聞中心 2024-03-15 17:07
聯成(1313-TW)下週(3月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(3月15日)收盤價13.25元計算，預估參考價為13.05元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯成(1313-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為有機酸及其衍生物。塑膠增韌劑。樹脂及塑膠原料。近5日股價下跌4.9%，集中市場加權指數上漲1.24%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/22
|13.25
|0.2
|1.51%
|0.0
|2023/03/23
|14.55
|0.2
|1.37%
|0.0
|2022/03/24
|20.0
|1.0
|5.0%
|0.0
|2021/04/08
|21.65
|1.0
|4.62%
|0.0
|2020/03/31
|8.13
|0.2
|2.46%
|0.0
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