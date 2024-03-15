search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 聯成(1313)下週(3月22日)除息0.2元，預估參考價13.05元

鉅亨網新聞中心 2024-03-15 17:07

聯成(1313-TW)下週(3月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(3月15日)收盤價13.25元計算，預估參考價為13.05元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯成(1313-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為有機酸及其衍生物。塑膠增韌劑。樹脂及塑膠原料。近5日股價下跌4.9%，集中市場加權指數上漲1.24%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/22 13.25 0.2 1.51% 0.0
2023/03/23 14.55 0.2 1.37% 0.0
2022/03/24 20.0 1.0 5.0% 0.0
2021/04/08 21.65 1.0 4.62% 0.0
2020/03/31 8.13 0.2 2.46% 0.0

最新相關新聞






Empty