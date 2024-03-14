search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 正瀚-創(6534)下週(3月21日)除息3.09元，預估參考價88.81元

鉅亨網新聞中心 2024-03-14 17:08

正瀚-創(6534-TW)下週(3月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.09元。

以今日(3月14日)收盤價91.90元計算，預估參考價為88.81元，息值合計為3.09元，股息殖利率3.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

正瀚-創(6534-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為植物生長調節劑研發及銷售。植物生長促進劑研發及銷售。肥料研發及銷售。近5日股價下跌1.62%，集中市場加權指數上漲2.2%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/21 91.90 3.09 3.36% 0.0
2023/09/26 78.0 1.0 1.28% 0.0
2023/03/14 84.5 3.88 4.59% 0.0
2022/07/26 82.0 0.0 0.0% 1.5
2022/03/14 77.0 1.5 1.95% 0.0

最新相關新聞






Empty