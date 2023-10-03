泓德能源擴大與全家合作 打造第一家光充儲整合系統示範店

泓德能源 (6873-TW) 與全家 (5903-TW) 今 (3) 日共同宣布，今年新增光充儲整合系統示範店的合作，將台南平豐店打造成全家第一家微電網(Micro Grid)，建置太陽光電設備、儲能設備及電動車充電樁設備，並結合能源管理系統，有效降低全家平豐店負載。

泓德能源指出，去年 6 月簽署充電樁合作契約，第一階段在全台 10 間店舖建置 120kW 電動車快充站，並逐步增加合作店舖數，今年新增光充儲整合系統示範店合作，看好此合作不僅可節省電費，同時透過使用綠電增加永續作為，目前平豐店是雙方合作的第一個光儲充整合系統示範店，未來也將逐步增加合作店數。

泓德能源補充，微電網可視需求將儲存之能源進行有效的分配與輸送，可克服再生能源間歇性的缺點，不但是再生能源的後盾，也可做為大型電網的輔助電網，除可提昇現有電網韌性，還具備節能與永續雙重功能。

全家平豐店身為光儲充整合系統示範店，當天災人禍導致斷電時可自行發電，必要時能與台電電網解連，以避免 303 大停電事件重演，以台灣現階段的環境來看，最適合進行微電網建置的地點包含學校、社區活動中心，再來就是普及率極高的便利商店，泓德能源期待可以增加示範店數，不僅可做為地方的能源教育場域，同時在需要時也可以發揮便利商店服務社區的功能。

泓德能源身為智慧能源領導品牌，為客戶提供全方位的電力服務，旗下子公司「星星電力」是綠電顧問專家，可提供諮詢服務、轉供綠電並協助客戶取得綠電執照，未來也會將綠電銷售擴及一般家戶。

至於「星舟快充」負責充電樁業務，目前正在規劃充電專用站，同時也希望透過產品銷售、充電站建置／運營等一條龍服務，以因應不同客戶別，包括通路、車廠、觀光相關、家戶的各自需求。

「星源漁業」則是旗下負責養殖的漁電共生水產品牌，養殖與規劃的漁獲與水產品正陸續增加中，今年除了已開賣的白蝦外，接下來還會有虱目魚、烏魚子等產品上線。泓德能源從 2B 到 2C 的過程中，也期待透過全家展開更多直接連結消費者端的合作。