財政部：繼承長輩的年終獎金需申報遺產稅 免課所得稅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-17 11:46

親人離世後公司才發給的年終獎金也要報稅？財政部昨（16）日提醒民眾，被繼承人死亡後公司給付的年終獎金，屬被繼承人死亡時遺留具有財產價值的權利，應併入死亡人遺產總額課徵遺產稅，免課徵所得稅。

財政部高雄國稅局表示，民眾電話詢問，其父親於 111 年底過世，今（113）年收到受僱公司開立的 112 年度薪資所得扣繳憑單，經詢問公司，是公司發給父親 111 年的年終獎金，已扣繳 5% 稅款，該筆年終獎金要補報遺產稅嗎？

該局舉例：被繼承人甲於 111 年 11 月 25 日過世，受僱公司於 112 年 1 月 15 日發給甲 111 年度年終獎金新臺幣（下同）100,000 元，扣繳稅款 5,000 元，給付所得淨額 95,000 元，於 113 年 1 月 31 日開立扣繳憑單並申報在案，是繼承人乙應將 100,000 元併入甲的遺產補報遺產稅，並請受僱公司退還溢扣繳稅款 5,000 元，另由受僱公司向所轄稽徵機關申請退還 5,000 元稅款。