財政部：繼承長輩的年終獎金需申報遺產稅 免課所得稅
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-17 11:46
親人離世後公司才發給的年終獎金也要報稅？財政部昨（16）日提醒民眾，被繼承人死亡後公司給付的年終獎金，屬被繼承人死亡時遺留具有財產價值的權利，應併入死亡人遺產總額課徵遺產稅，免課徵所得稅。
財政部高雄國稅局表示，民眾電話詢問，其父親於 111 年底過世，今（113）年收到受僱公司開立的 112 年度薪資所得扣繳憑單，經詢問公司，是公司發給父親 111 年的年終獎金，已扣繳 5% 稅款，該筆年終獎金要補報遺產稅嗎？
該局舉例：被繼承人甲於 111 年 11 月 25 日過世，受僱公司於 112 年 1 月 15 日發給甲 111 年度年終獎金新臺幣（下同）100,000 元，扣繳稅款 5,000 元，給付所得淨額 95,000 元，於 113 年 1 月 31 日開立扣繳憑單並申報在案，是繼承人乙應將 100,000 元併入甲的遺產補報遺產稅，並請受僱公司退還溢扣繳稅款 5,000 元，另由受僱公司向所轄稽徵機關申請退還 5,000 元稅款。
該局說明，被繼承人死亡後公司才給付的年終獎金，屬具有財產價值的權利，為遺產及贈與稅法第 1 條規定應課徵遺產稅之財產，是被繼承人的遺產而非薪資所得，應由繼承人補報遺產稅。公司誤開的薪資所得扣繳憑單，民眾可於補報遺產稅後，持稽徵機關核發的遺產稅免稅證明書，請公司註銷並退還溢扣稅款，公司再依所得稅法施行細則第 96 條規定，向所轄稽徵機關申請退還或就同年度應扣繳稅款內留抵。如已屆年度結束，應向所轄稽徵機關辦理退還手續。
該局提醒，若對相關規定仍有不明瞭之處，可於上班時間撥打免費服務電話 0800-000-321 洽詢，或至該局網站（https://www.ntbk.gov.tw）利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。
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