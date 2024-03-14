三星電子重談價格！傳計劃將NAND快閃記憶體售價調高20%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-14 13:02

南韓三星電子最新動作，三星電子據傳計劃將 NAND 快閃記憶體價格最多調高 20%，決定與大客戶重新洽談，力圖把 NAND 快閃記憶體業務的損失降到最低。

據《朝鮮日報》周三（13 日）報導，業界人士透露，三星電子準備在 3 月和 4 月跟主要行動、個人電腦（PC）、伺服器的客戶重談價格，預計將把價格提高 15%～20%。

一名半導體業界人士說：「三星電子、SK 海力士等主要記憶體半導體製造商，與客戶的第 1 季價格談判還沒結束。」隨著 NAND 快產記憶體價格穩步上漲，客戶爭先恐後地確保供貨管道。

需求疲弱，且供應過剩，去年是 NAND 快閃記憶體市場最慘年度之一。去年三星電子和 SK 海力士旗下 NAND 快閃記憶體業務的營業損失分別接近 83 億美元和 60 億美元。

與 D-RAM 不同的是，NAND 快閃記憶體的供應商數量眾多，包括三星電子、SK 海力士、美光（Micron），還有日本 Kioxia、美國 Western Digital 等，因此，即使大廠減產，市場也很難正常化。

從去年下半年開始，市場供需恢復平衡，三星電子、SK 海力士、美光 (MU-US) 開始大舉減產，產能利用率不到 50%。 從去年第 4 季起，NAND 快閃記憶體價格開始緩慢上漲。

市場研究機構集邦科技（TrendForce）的數據顯示，NAND 快閃記憶體價格已經連續第五個月走高。