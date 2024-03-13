拜登、川普再度對決 CNN披露幕後大金主

鉅亨網新聞中心 2024-03-13 11:00

據《CNN》報導，美國的政治選舉活動，主要透過政治行動委員會（PAC）籌措和分配競選經費。拜登和民主黨最重要的政治行動委員會名叫「未來前進」（Future Forward）。

2022 年「未來前進」的最大資金來源出自「金融大鱷」索羅斯（George Soros）的捐贈機構「開放社會基金會」，捐贈金額達 1,520 萬美元。

排在索羅斯之後的第二大金主引起《CNN》關注。這個名為「BEMC4 協會」的非營利組織，2022 年向「未來前進」捐贈 720 萬美元，而該組織唯二的高層是一對夫妻檔，丈夫名叫 James McClave，妻子名喚 Emily Berger，二人就職於紐約曼哈頓一家貿易公司。

《CNN》發現，這對夫婦檔不僅是 AI 公司的投資人，還熱衷於虛擬貨幣交易，近年來對聯邦政府的數位貨幣政策興趣濃厚，甚至曾呼籲美國證監會（SEC）將比特幣納入紐約證券交易所。

美媒還發現，二人近年來逐漸增加政治投入，為一系列民主黨團體或參選人貢獻了上百萬美元，是一些進步派民主黨人的頭號金主。

共和黨的大金主也浮出水面。《CNN》披露，美國西爾列製藥公司透過旗下基金會，在過去 10 年向美國各保守派非營利機構貢獻總計 2 億美元的政治獻金。