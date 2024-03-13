拜登、川普再度對決 CNN披露幕後大金主
鉅亨網新聞中心 2024-03-13 11:00
隨著美國大選走向現任總統拜登與前總統川普再度對決，美媒開始分析兩人的背後金主誰實力更雄厚，《CNN》在周日（10 日）披露了拜登的幕後大金主——一對投資人工智慧（AI）、看好加密貨幣的夫妻檔。
據《CNN》報導，美國的政治選舉活動，主要透過政治行動委員會（PAC）籌措和分配競選經費。拜登和民主黨最重要的政治行動委員會名叫「未來前進」（Future Forward）。
2022 年「未來前進」的最大資金來源出自「金融大鱷」索羅斯（George Soros）的捐贈機構「開放社會基金會」，捐贈金額達 1,520 萬美元。
排在索羅斯之後的第二大金主引起《CNN》關注。這個名為「BEMC4 協會」的非營利組織，2022 年向「未來前進」捐贈 720 萬美元，而該組織唯二的高層是一對夫妻檔，丈夫名叫 James McClave，妻子名喚 Emily Berger，二人就職於紐約曼哈頓一家貿易公司。
《CNN》發現，這對夫婦檔不僅是 AI 公司的投資人，還熱衷於虛擬貨幣交易，近年來對聯邦政府的數位貨幣政策興趣濃厚，甚至曾呼籲美國證監會（SEC）將比特幣納入紐約證券交易所。
美媒還發現，二人近年來逐漸增加政治投入，為一系列民主黨團體或參選人貢獻了上百萬美元，是一些進步派民主黨人的頭號金主。
共和黨的大金主也浮出水面。《CNN》披露，美國西爾列製藥公司透過旗下基金會，在過去 10 年向美國各保守派非營利機構貢獻總計 2 億美元的政治獻金。
最近受益者包括由前朝官員營運的一家非營利組織，該組織正透過制訂計畫和起草潛在的行政命令為川普的第二個任期奠定基礎。
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