〈貴金屬盤後〉降息押注增強 黃金堅挺 市場期待通膨數據

鉅亨網編譯許家華 2024-03-12 06:46

繼上周創紀錄大漲至接近歷史最高水準後，黃金價格周一 (11 日) 小幅上漲，市場等待美國通膨數據，以更清晰了解聯準會 (Fed) 的利率軌跡。

4 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.1% ，收每盎司 2188.6 美元。

黃金現貨價上漲 0.2% ，報每盎司 2181.47 美元，上周五因美國勞動力市場數據提振降息預期，創下 2194.99 美元的歷史新高。

美國二月份消費者物價通膨 (CPI) 數據將於周二公佈。

Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示，如果 CPI 數據「熱度超過上個月的數值，恐造成黃金近期的拋售壓力。」但他補充，黃金短期內可能創新高。

根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 6 月降息的可能性約為 70%。

低利率環境有利黃金，因為這會降低投資者持有黃金的機會成本。

央行的買盤也對黃金構成支撐。

上周五數據顯示，截至 3 月 5 日當周，COMEX 黃金投機者的淨多頭部位增加 63018 口，達到 131060 口。

City Index 高級分析師 Matt Simpson 表示：「上周二大型投機者增加淨多頭部位創 3 年半來最快紀錄，在交易者預計 Fed 將降息之際，黃金有明顯的需求，而非可以在任何期間內做空的市場。」

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