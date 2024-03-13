〈能源盤後〉CPI過熱 冷卻6月降息預期 OPEC維持需求預測 原油走跌

鉅亨網編譯許家華 2024-03-13 05:41

國際油價周二 (12 日) 收低，因美國通膨數據過熱，降低了美聯準會 (Fed) 6 月降息的可能性，同時增加了經濟前景的不確定性。

交易員也關注石油輸出國組織 (OPEC) 最新月報，該組織對今年和明年的需求預測沒有變化。

同日，天然氣期貨價格大跌，係因美國能源資訊局 (EIA) 預期供應充足而調降今年的價格預期。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 37 美分或 0.5%，收每桶 77.56 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 29 美分或近 0.4%，報每桶 81.92 美元。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.59 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 2.62 美元。

4 月交割的天然氣價格下跌 2.6%，收每百萬 Btu 1.71 美元。

市場推動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，市場對消費者物價指數 (CPI) 發布後的最初反應是「鷹派反應，導致油價跌至盤中低點」。

「央行的鷹派政策對石油市場不利，因為隨著時間的推移，高利率會對全球經濟成長構成持續的阻力，並最終打壓消費者需求預期。」他說。

美國周二公布，2 月 CPI 上升 0.4%，雖然符合《華爾街日報》調查的經濟學家平均預測，但也是自去年 9 月以來的最大增幅。

12 個月核心 CPI 自 3.9% 下滑至 3.8%。(核心 CPI 被視為更能解析未來價格趨勢)

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，由於 CPI 數據「沒有激發市場對快速降息的預期，因此目前沒有極度看漲石油的理由。但同時，也沒有極度看跌的理由，目前這一切都有助於維持區間交易。」

OPEC 周二發布月報，維持對今明兩年石油需求增長的預期，即預期今年需求增長 220 萬桶 / 日，而明年預期需求增長 180 萬桶 / 日。

Global X 研究總監 Rohan Reddy 表示，總體而言，市場參與者短期內似乎最關注 OPEC 發布的需求前景。

同日，EIA 調降今年對美國天然氣平均價格的預測，預計 2024 年美國天然氣平均價格為每百萬 Btu 2.27 美元，較 2 月時的預期值下降 14.4%。

EIA 表示，由於冬季需求相對較低，美國天然氣庫存在冬季結束時將比平均水準高出 30%。與去年創紀錄的產量相比，天然氣低價也會令今年天然氣略為調降產量。

EIA 調升今年原油價格預期，對 WTI 原油價格的預期上漲 5.8% 至每桶 82.15 美元，對 Brent 原油價格預期上修 5.6% 至每桶 87 美元。