〈能源盤後〉CPI過熱 冷卻6月降息預期 OPEC維持需求預測 原油走跌
鉅亨網編譯許家華 2024-03-13 05:41
國際油價周二 (12 日) 收低，因美國通膨數據過熱，降低了美聯準會 (Fed) 6 月降息的可能性，同時增加了經濟前景的不確定性。
交易員也關注石油輸出國組織 (OPEC) 最新月報，該組織對今年和明年的需求預測沒有變化。
同日，天然氣期貨價格大跌，係因美國能源資訊局 (EIA) 預期供應充足而調降今年的價格預期。
能源商品價格
市場推動力
Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，市場對消費者物價指數 (CPI) 發布後的最初反應是「鷹派反應，導致油價跌至盤中低點」。
「央行的鷹派政策對石油市場不利，因為隨著時間的推移，高利率會對全球經濟成長構成持續的阻力，並最終打壓消費者需求預期。」他說。
美國周二公布，2 月 CPI 上升 0.4%，雖然符合《華爾街日報》調查的經濟學家平均預測，但也是自去年 9 月以來的最大增幅。
12 個月核心 CPI 自 3.9% 下滑至 3.8%。(核心 CPI 被視為更能解析未來價格趨勢)
DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，由於 CPI 數據「沒有激發市場對快速降息的預期，因此目前沒有極度看漲石油的理由。但同時，也沒有極度看跌的理由，目前這一切都有助於維持區間交易。」
OPEC 周二發布月報，維持對今明兩年石油需求增長的預期，即預期今年需求增長 220 萬桶 / 日，而明年預期需求增長 180 萬桶 / 日。
Global X 研究總監 Rohan Reddy 表示，總體而言，市場參與者短期內似乎最關注 OPEC 發布的需求前景。
同日，EIA 調降今年對美國天然氣平均價格的預測，預計 2024 年美國天然氣平均價格為每百萬 Btu 2.27 美元，較 2 月時的預期值下降 14.4%。
EIA 表示，由於冬季需求相對較低，美國天然氣庫存在冬季結束時將比平均水準高出 30%。與去年創紀錄的產量相比，天然氣低價也會令今年天然氣略為調降產量。
EIA 調升今年原油價格預期，對 WTI 原油價格的預期上漲 5.8% 至每桶 82.15 美元，對 Brent 原油價格預期上修 5.6% 至每桶 87 美元。
EIA 將於周三發布上周美國石油供應報告。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (3/8 止) 原油庫存將增加 280 萬桶、汽油庫存下降 180 萬桶，以及餾分油庫存減少 140 萬桶。
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