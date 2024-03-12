〈能源盤後〉市場衡量需求前景、OPEC+減產承諾 油價漲跌互現
鉅亨網編譯許家華 2024-03-12 06:15
國際油價周一 (11 日) 漲跌互現，WTI 原油延續上周小幅走跌，但 Brent 原油小幅上漲，係因交易商權衡需求與 OPEC + 成員國堅持減產的意願。
能源商品價格
市場推動力
戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，對於石油而言，周一地緣政治相對平靜，市場可能正經歷「危機疲勞」。「市場早該進行調整，因此可能會進行一些獲利了結。」
Zaner 分析師周一評論，石油多頭陣營應再次擔心需求，因為一連串疲軟的美國數據已成為趨勢，而來自中國的經濟消息尚非明確樂觀。
然而，由於煉油廠過去 5 周因長期維護，導致近 20% 產能停產，原油價格可能會因美國石油供應收緊和煉油廠活動「陷入困境」而得到一些支撐力。
對多頭陣營來說幸運的是，近期煉油廠開工率自 2 月 9 日的 80.6% 躍升至上周的 84.9%，應該會改善原油需求。
WTI 和 Brent 原油上周雙雙下跌，一些分析師將疲軟歸因於中國經濟數據疲軟，顯示石油需求疲軟。
總體而言，原油仍陷於窄幅交易區間，分析師將部分支撐力歸功於 OPEC + 減產。OPEC + 本月初同意將自願減產行動延續至第二季。然而，分析師表示，市場對 OPEC + 遵守減產協議的能力有所質疑，因而縮限了原油上漲的空間。
SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 指出，即使 OPEC + 最終延長減產措施一年，其協議遵循程度恐怕也是個問題。
展望未來，Sevens Report Research 分析師周一寫道，本周油價主要關注因素將是中國成長預期、能源資訊局 (EIA) 每週公布的美國消費者需求數據，以及聯準會的政策預期。
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