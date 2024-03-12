〈台幣〉驚險翻升收31.412元 連四升攀近1個月新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-12 18:04
台北股匯今 (12) 日走勢不同調，加權指數終場大漲近 190 點，新台幣兌美元匯率早盤一路走貶，但下午出現拋匯力道，帶動貶值幅度收斂，終場驚險翻升 0.2 分，以 31.412 元作收，為連續 4 個交易日升值，近 1 個月以來新高，台北外匯市場成交值 11.21 億美元。
新台幣兌美元今天以 31.44 元開盤，最高來到 31.41 元、最低 31.49 元，買賣匯雙方呈現拉鋸，匯銀人士指出，外資近期偏向雙向進出，動向比較不明確，不過，本土投信、壽險業者偏好匯出，擴大海外布局，使得美元買盤力道較為強勁。
觀察主要亞幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，截至下午 4 時，美元指數上漲 0.14%，日元回貶 0.4%，越南盾貶 0.1%，歐元貶 0.09%，新加坡幣、韓元均貶 0.05%，新台幣微幅升值，人民幣則升 0.13%。
交易員目前認為，聯準會 (Fed) 最有可能降息的時點落在 6 月，但他們的押注仍可能受到周二 (12 日) 出爐的消費者物價指數 (CPI) 數據影響。
根據外電報導，愈來愈多日本央行決策官員對於在下周會議上結束負利率政策感興趣，而今年度的「春鬥」勞資談判結果將於本周三公布。
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