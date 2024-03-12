〈台幣〉驚險翻升收31.412元 連四升攀近1個月新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-12 18:04

台北股匯今 (12) 日走勢不同調，加權指數終場大漲近 190 點，新台幣兌美元匯率早盤一路走貶，但下午出現拋匯力道，帶動貶值幅度收斂，終場驚險翻升 0.2 分，以 31.412 元作收，為連續 4 個交易日升值，近 1 個月以來新高，台北外匯市場成交值 11.21 億美元。

新台幣兌美元今天以 31.44 元開盤，最高來到 31.41 元、最低 31.49 元，買賣匯雙方呈現拉鋸，匯銀人士指出，外資近期偏向雙向進出，動向比較不明確，不過，本土投信、壽險業者偏好匯出，擴大海外布局，使得美元買盤力道較為強勁。

觀察主要亞幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，截至下午 4 時，美元指數上漲 0.14%，日元回貶 0.4%，越南盾貶 0.1%，歐元貶 0.09%，新加坡幣、韓元均貶 0.05%，新台幣微幅升值，人民幣則升 0.13%。

交易員目前認為，聯準會 (Fed) 最有可能降息的時點落在 6 月，但他們的押注仍可能受到周二 (12 日) 出爐的消費者物價指數 (CPI) 數據影響。