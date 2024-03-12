〈台幣〉買賣匯拉鋸狹幅震盪 午盤貶4分暫收31.454元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-12 13:40
台北股匯今 (12) 日走勢分歧，新台幣兌美元呈現狹幅震盪，午盤暫收 31.454 元，貶值 4 分，上午美元買盤較強，外資近來偏向雙向進出，市場聚焦即將出爐的美國消費者物價指數 (CPI) 最新數據，以及日本央行負利率政策是否將退場，使得觀望氣氛轉濃。
新台幣兌美元今天以 31.44 元開盤，最低來到 31.49 元，截至午盤，台北外匯市場成交金額為 6.84 億美元。
觀察主要亞幣今天對美元表現，日元匯率回檔貶值約 0.28%，泰銖約貶值 0.2%，新台幣貶值 0.13%，韓元逆勢升值 0.12%，人民幣同步升值 0.09%，新加坡幣則呈現盤整。
交易員目前認為，聯準會 (Fed) 最有可能降息的時點落在 6 月，但他們的押注仍可能受到周二 (12 日) 出爐的消費者物價指數 (CPI) 數據影響。
根據外電報導，愈來愈多日本央行決策官員對於在下周會議上結束負利率政策感興趣，而今年度的「春鬥」勞資談判結果將於本周三公布。
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