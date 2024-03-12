〈台幣〉買賣匯拉鋸狹幅震盪 午盤貶4分暫收31.454元

台北股匯今 (12) 日走勢分歧， 新台幣 兌美元呈現狹幅震盪，午盤暫收 31.454 元，貶值 4 分，上午美元買盤較強，外資近來偏向雙向進出，市場聚焦即將出爐的美國消費者物價指數 (CPI) 最新數據，以及日本央行負利率政策是否將退場，使得觀望氣氛轉濃。

交易員目前認為，聯準會 (Fed) 最有可能降息的時點落在 6 月，但他們的押注仍可能受到周二 (12 日) 出爐的消費者物價指數 (CPI) 數據影響。