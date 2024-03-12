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鉅亨速報

盤後速報 - 桂盟(5306)下週(3月19日)除息0.75元，預估參考價145.25元

鉅亨網新聞中心 2024-03-12 17:05

桂盟(5306-TW)下週(3月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.75元。

以今日(3月12日)收盤價146.00元計算，預估參考價為145.25元，息值合計為0.75元，股息殖利率0.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

桂盟(5306-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為自行車鏈條及機車鏈條、鏈輪之製造與銷售。近5日股價下跌0.99%，集中市場加權指數上漲2.18%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/19 146.00 0.75 0.51% 0.0
2023/12/18 130.0 1.04 0.8% 0.0
2023/09/14 142.5 1.16 0.81% 0.0
2023/06/29 145.0 2.25 1.55% 0.0
2023/03/15 149.0 2.25 1.51% 0.0

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