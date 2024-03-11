貝萊德比特幣ETF目前持有的BTC數量 已超過MicroStrategy

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 15:50

數據顯示，貝萊德 (BlackRock) 的比特幣 (BTC) 現貨 ETF 的持股，已經超過了 MicroStrategy (MSTR-US) 的加密貨幣持有量。

根據 BitMEX Research 整理的數據，截至 3 月 8 日，即美國證券交易委員會 (SEC) 批准比特幣現貨 ETF 近 40 日後，貝萊德的 IBIT 持有 197943 枚比特幣，價值超過 135 億美元。

不包括 Grayscale(灰度) 的 GBTC，隨著機構需求持續推動加密貨幣上漲，新推出的比特幣 ETF 總共持有價值 280 億美元的資產。此前，在 3 月 8 日，比特幣價格首次突破 7 萬美元大關。

X 平台上的消息表明，場外交易 (OTC) 交易平台的比特幣正在耗盡，並轉向公共交易所來履行訂單。一直以來，大額交易者 (例如機構投資者) 通常由場外交易櫃檯提供服務。

科技公司 MicroStrategy 並未發行比特幣 ETF，而是一直買入比特幣持有，做為其企業財務策略的一部分。 目前，這家公司已買進約 19.3 萬枚比特幣。

MicroStrategy 正在加倍實施其比特幣策略。 該公司最近宣布計畫發行債券，旨在籌集超過 6 億美元以增強其比特幣儲備。

其以比特幣為中心的策略導致 MicroStrategy 股票被貼上「槓桿比特幣 ETF」的標籤。迄今為止，該策略已被證明是有效的。MSTR 在過去 12 個月內飆升了 642%，超過了同段時間比特幣 244% 的漲幅。

此前，摩根大通的分析師警告，市場「減半熱情」正在慢慢消退，比特幣價格可能會下跌。 分析師說，雖然許多人預期 4 月即將到來的比特幣減半事件將推動其價格，但實際上這一事件可能會帶來反效果，比特幣的價格將下降至約 4.2 萬美元。

比特幣減半事件將比特幣區塊獎勵從 6.25BTC 大幅削減至 3.125BTC。 歷史上，這種減半事件常常推動比特幣價格上漲，主要是因為它導致挖礦的成本增加。