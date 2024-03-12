〈陸港盤後〉小米汽車來了 港股重回17,000點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-12 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（12 日）收盤漲跌互見，香港股市重回 17,000 點關卡，利多是小米汽車周二宣布，旗下首款車型 SU7 將於 3 月 28 日正式上市，目前全國 59 家門市已經展開預約，涵蓋北上廣深等城市。

滬指周二收盤跌 0.41% 報 3,055.94 點，深成指漲 0.51% 報 9,630.55 點，創業板指漲 0.83% 報 1,906.04 點。兩市成交額合計人民幣 1.1454 兆元，「北向資金」淨買入 42.44 億元。

釀酒、房地產、醫藥、汽車等類股走高，農業、食品飲料、半導體、保險、券商等族群齊揚，煤炭、電力、銀行、鋼鐵、石油等類股下跌。

香港恒生指數周二收盤勁漲 3.05%，報 17,093.5 點，恒生科技指數驟漲 4.64%，報 3,643.91 點。

據《財聯社》報導，北京東方廣場店「小米之家」銷售人員表示，門市將於月底開業，目前裝修也已接近尾聲。但新車何時到店的問題，該銷售人員稱還不清楚，「如果您想試駕，可以透過微信應用程式來預約」。

2021 年 3 月，小米正式宣布造車。當時雷軍表示：「我決定親自帶隊，這是我人生最後一次重大的創業項目。我深知做出決定意味著什麼，我願意壓上我人生所有積累的戰績和聲譽，為小米汽車而戰。」

小米集團在港交所發布的公告顯示，小米電動車業務首期投資為人民幣 100 億元，預估未來 10 年投資額為 100 億美元。

2021 年 9 月，小米汽車公司正式註冊。2022 年 8 月，小米發布自動駕駛技術影片。2023 年 5 月，小米集團總裁盧偉冰表示，小米造車進展順利，已進入研發加速階段，同年夏冬兩季將分別進行夏測和冬測。2023 年 12 月 28 日，小米汽車召開技術發布會。

隨著小米汽車即將上市，市場也頻頻傳出定價的消息，小米汽車如何定價才能贏得市場，成為熱門話題。

今年 1 月 30 日，有媒體披露，經某大型保險公司證實，小米汽車高配版本上險價格為人民幣 36.14 萬元。當時小米汽車出面闢謠。

另據《證券時報》報導，面對龍年開年就打響的價格戰，雷軍表示，已做好了充分準備，小米汽車與小米手機不完全相同，小米汽車需要做出點更不一樣的東西，最重要的是真正的智慧科技，滿足消費者對新能源車的期待。

據《券商中國》報導，一則關於「要求銀行強化對國有支持的地產發展商萬科融資支持，並呼籲債券人考慮延長私人債務到期期限」的消息在投資圈流傳，可能是引發房地產股走高的主要原因。某股份銀行人士說，確實存在傳聞中的一些現象。

《財聯社》也報導，市場傳聞工行（牽頭行）、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行六家國有銀行，以及招行、中信、興業、浦發、民生及平安六家股份制銀行，正在為萬科籌措最高人民幣 800 億元的銀團貸款，以支應未來到期的公開市場債券償付。