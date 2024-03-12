印度股市 3/28開始試行T+0結算制度

鉅亨網新聞中心 2024-03-12 16:00

據美國《CNBC》報導，印度證券交易委員會（SEBI）主席 Madhabi Puri Buch 周一（11 日）表示，T+0 結算制度將於 3 月 28 日開始試行。

SEBI 於 2002 年引入 T+3 結算周期，2003 年引入 T+2 結算周期，2021 年引入目前的 T+1 結算周期，並於 2023 年 1 月全面實施。

目前印度股市已經創下八年（2016 年—2023 年）連漲紀錄。從 2016 年至今，印度 SENSEX30 指數累計漲幅高達 181%。

截至北京時間 3 月 11 日收盤，印度 SENSEX30 指數周一收盤跌 0.83%，報 73,502.64 點。該指數在前一個交易日創歷史新高。

此外，以印度國家證券交易所 Nifty50 指數近來也持續站上新高點。

美國投資銀行 Jefferies 在 2 月底發布的報告中說，印度股市目前總市值約為 4.3 兆美元，是全球第五大股票市場。過去 20 年來，印度股市的年報酬率一直保持在 10%。

Jefferies 分析師表示：「假設市場回報率與過去 15—20 年的歷史保持一致，並且持續有新股上市。到 2030 年印度將成為一個近 10 兆美元的市場。」

海通國際則指出，印度股市已經連漲八年，長牛背後的原因有以下幾點：

1）經濟持續高速發展，企業利潤逐步攀升。去年第 4 季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長 8.4%，優於市場預期。

2）印度股市制度安排為股市「長牛」奠定基礎。嚴苛的退市制度、嚴格的減持規定、完善的衍生品交易制度，帶動股市上漲。