美國務院請求編列40億美元預算 以「所有可用工具」對抗中國

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-12 06:43

拜登政府公布 2025 財年預算案之際，美國國務院高級官員周一 (11 日) 請求未來五年編列 40 億美元的強制性資金，稱美國必須利用「所有可用的工具」來對抗中國。

負責管理和資源的美國副國務卿韋瑪 (Rich Verma) 表示，在這 40 億美元資金當中，有 20 億美元將用於設立一個新的國際基礎設施基金，以便提供比中國基礎設施基金更可靠的替代方案。

另外 20 億美元將用於「顛覆性的投資」，幫助印太國家反擊「掠奪性行為」，而這些投資將包含改善治理和法治。

國務院還要求另外提供 40 億美元的可自由支配資金，用以支應對外援助及外交活動。

長期以來，與中國「一帶一路」倡議相比，美國為開發中國家基礎設施提供的資金可謂相形見絀。中國「一帶一路」計畫旨在透過建設海陸要道，連接亞洲、非洲和歐洲的基礎設施和能源網絡。

美國研究人員去年 11 月發布報告顯示，2000 年至 2021 年，中國金融機構共計向開發中國家提供 1.34 兆美元貸款。

韋瑪表示：「我們必須盡可能利用我們所掌握的一切手段，在這場競爭中擊敗中國。」他並稱，上述要求能夠讓美國繼續強化實力基礎，與志同道合的夥伴結盟，強化共同利益並且應對中國帶來的挑戰。