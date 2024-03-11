中國政協通過政治決議 推進和平統一進程

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-11 16:10

中國全國政協會議周日（10 日）閉幕，通過政治決議，表示要深化兩岸各領域融合發展，共同推進祖國和平統一進程。

據《人民日報》報導，中國全國政協 14 屆二次會議周日閉幕，通過政治決議。這份政治決議指出，要堅持新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略，團結一切可以團結的愛國力量，深化兩岸各領域融合發展，共同推進祖國和平統一進程。

這份政治決議還指出，要發揮新型政黨制度優勢，築牢中華民族共同體意識，加強與黨外知識分子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士聯繫，全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」、港人治港、澳人治澳、高度自治方針，促進海內外同胞關係和諧，鞏固最廣泛愛國統一戰線。

值得注意的是，中國國務院總理李強上周宣讀政府工作報告時，今年涉台部分刪除「和平統一」，引發外界關注北京對台態度是否會更強硬。

今年李強在政府工作報告中強調，要「堅持『一個中國』原則和『九二共識』」，未提及「和平統一」，增加了「反對外來干涉」的描述。