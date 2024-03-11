太景-KY業內外吃補 去年轉盈EPS 0.19元

本業藥品銷售部分，太景旗下太捷信靜脈輸液進入醫院採購清單後，帶動口服劑型銷售雙雙上揚，今年前二月營收 741 萬元反映此趨勢，較去年同期成長 85.7%。

展望今年，太景表示，除了流感抗病毒新藥 TG-1000 三期臨床等待解盲、後續上市申請事宜及國際授權洽談外，太捷信中國大陸地區專利展延、多項新藥開發計畫為今年研發能量的焦點，包含抗感染、自體免疫疾病、慢性呼吸道疾病。

另外，保健食品為太景開闢的另一重要市場，歷經 1 年半孵育，首支保健食品太甘澄即將上市，此產品鎖定新陳代謝下降、容易倦怠疲勞、飲食高脂高醣、久坐缺乏運動等生活型態的族群。此外，太景陸續規劃健康食品標章申請計畫，並投入第二支保健食品之開發。