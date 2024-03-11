太景-KY業內外吃補 去年轉盈EPS 0.19元
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-11 17:34
新藥研發公司太景 - KY(4157-TW) 業內外吃補，其中，業外收入 3.18 億元包含健康元授權簽約金、東陽光合作里程碑款及處分合資公司股權，帶動去年營運順利轉盈，稅後純益 1.37 億元，較前一年虧轉盈，每股純益 0.19 元。
太景去年營收 1.23 億元，年增 239.87%；毛利率 90.70%，年減 9.3 個百分點；營益率 - 141.88%，虧損較前一年收斂。
本業藥品銷售部分，太景旗下太捷信靜脈輸液進入醫院採購清單後，帶動口服劑型銷售雙雙上揚，今年前二月營收 741 萬元反映此趨勢，較去年同期成長 85.7%。
展望今年，太景表示，除了流感抗病毒新藥 TG-1000 三期臨床等待解盲、後續上市申請事宜及國際授權洽談外，太捷信中國大陸地區專利展延、多項新藥開發計畫為今年研發能量的焦點，包含抗感染、自體免疫疾病、慢性呼吸道疾病。
另外，保健食品為太景開闢的另一重要市場，歷經 1 年半孵育，首支保健食品太甘澄即將上市，此產品鎖定新陳代謝下降、容易倦怠疲勞、飲食高脂高醣、久坐缺乏運動等生活型態的族群。此外，太景陸續規劃健康食品標章申請計畫，並投入第二支保健食品之開發。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇