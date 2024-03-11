漢唐1月營收雖減 但獲利年增22% EPS 1.74元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-11 17:27
無塵室與機電工程大廠漢唐 (2404-TW) 今 (11) 日公布 1 月自結，稅後純益 3.27 億元，年增 22.01%，每股稅後純益 1.74 元；儘管漢唐 1 月營收較去年同期小減，但隨著營運表現優化，整體獲利不減反增。
漢唐是台灣無塵室與機電工程大廠，長期與台積電 (2330-TW) 合作，是台積電的主力供應商，隨著台積電在台灣與美國進行擴建廠，漢唐也承攬相關大型業務，包括無塵室、MEP(機電空調系統) 與 AAS(排氣系統)。
外界看好，由於台積電美國廠進度持續進行，加上在台灣擴廠動作不停歇，包括新竹寶山、苗栗銅鑼、高雄，甚至未來嘉義等，漢唐後續可望有更多工程訂單入袋，進一步挹注營運。
漢唐 1 月營收 44.62 億元，月減 24.94%，年減 0.96%。漢唐去年前三季每股純益達 19.57 元，賺近兩個股本，若加上尚未公告的第四季財報，法人看好，全年每股純益將挑戰新高，且根據過往配息政策，有機會與股東共享成長果實，成為近期買盤進駐的主因。
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