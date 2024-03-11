漢唐1月營收雖減 但獲利年增22% EPS 1.74元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-11 17:27

無塵室與機電工程大廠漢唐 (2404-TW) 今 (11) 日公布 1 月自結，稅後純益 3.27 億元，年增 22.01%，每股稅後純益 1.74 元；儘管漢唐 1 月營收較去年同期小減，但隨著營運表現優化，整體獲利不減反增。

外界看好，由於台積電美國廠進度持續進行，加上在台灣擴廠動作不停歇，包括新竹寶山、苗栗銅鑼、高雄，甚至未來嘉義等，漢唐後續可望有更多工程訂單入袋，進一步挹注營運。