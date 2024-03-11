信紘科前2月營收3.98億元 年增21%創同期高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-11 17:52
信紘科 (6667-TW) 今 (11) 日公布 2 月營收 1.63 億元，月減 30.38%，年增 4.53%，累計前 2 月營收 3.98 億元，年增 20.94%；受惠大客戶持續擴建廠，整體拉貨動能穩健，帶動前 2 月營收創歷年同期新高。
信紘科指出，2024 年積極擴大接單規模，並擴充人力團隊與完善供應鏈管理，且台灣半導體產業景氣可望逐步回溫，加上公司持續推動統包業務轉型，成效可望陸續展現。
根據台灣半導體產業協會 (TSIA) 最新預估，國內半導體產值恢復正向成長力道，2024 年台灣 IC 產業產值將達 5.01 兆元，年增 15.4%，有助挹注信紘科良好的業務空間，增添新動能。
展望 2024 年第一季，信紘科掌握主要客戶擴廠與增產計畫進度，並積極參與國際知名半導體相關大廠啟動擴建項目接單機會，同時專注於廠務供應系統整合設備與施作工法等研發能力、以及擴增專業人才團隊，提升市場競爭力並保持公司整體營運正面效果。
信紘科 2023 年全年營收為新台幣 24.13 億元，稅後淨利 3.21 億元，年增 52.24%，每股稅後盈餘達 7.17 元，全年獲利繳出歷年新高。
此外，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，董事會通過 2023 年擬配發每股 6.46 元現金股利，配發率達 90.1%，現金股息配發金額創歷年新高，以期將公司營運回饋給全體股東共享。
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