Instagram下載量年增20% 超越TikTok 成全球下載最多App

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 18:41

數據顯示，Instagram 取代 TikTok 成為全球下載最多的 App，此前其模仿的影片功能 Reels，幫助其收復了被中國競爭對手奪走的市場。

據英國《衛報》報導，這款照片和影片分享應用程式於 2010 年推出後人氣飆升，成為網紅現象的基石，但近年來在自己的領域面臨來自短視頻平台 TikTok 的激烈競爭。然而，Instagram 在 2020 年推出的短影片功能，被廣泛視為模仿 TikTok，並幫助其發起反擊。

2023 年，Instagram 的全球下載量為 7.67 億次，比前一年增長 20%，而 TikTok 的下載量為 7.33 億次，成長了 4%。此前，在 2018 年至 2022 年間，TikTok 一直是全球最受歡迎的下載 APP。

整理該數據的市場情報公司 Sensor Tower 表示，Instagram 的復興 = 可能是由其 Reels 功能的流行推動的」，以及其他功能，如照片共享和 Stories 消失視頻功能，這本身就是一個明顯的趨勢。

英國數位行銷機構 Accuracast 的所有者兼董事總經理 Farhad Divecha 表示，Instagram 受益於對 TikTok 威脅的快速反應。他補充說，其更廣泛的人口吸引力也有幫助。

他認為，Instagram 有利的一點是，它吸引了更廣泛的受眾群體，並且沒有像一些人，將 TikTok 貼上 「只適合未成年」的標籤。

根據 Sensor Tower 的數據，Instagram 每月有近 15 億活躍用戶，而 TikTok 的每月活躍用戶略高於 11 億。 然而，TikTok 擁有更活躍的用戶，他們平均每天在該應用程式上花費 95 分鐘，而 Instagram 的平均花費為 62 分鐘。

Facebook 創辦人、Instagram 母公司 Meta (META-US) 的執行長 Mark Zuckerberg 將 TikTok 視為近年​​來的嚴重競爭威脅。 2022 年，他表示，他公司的應用程式在吸引用戶注意力方面有許多競爭對手，而且 TikTok 等平台「成長非常迅速」。 同年還有報導稱，Meta 向一家共和黨諮詢公司付費，以製造公眾對其競爭對手的不信任。