試水溫不到一年！高盛宣布結束日本交易銀行業務

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 16:00

據《彭博》上周五（8 日）報導，高盛表示，將關閉東京分行。高盛東京辦公室發言人松本浩子說：「我們決定暫緩在日本發展這項業務。因此，我們將關閉僅有交易銀行功能的高盛東京分行。」

松本浩子表示，高盛將繼續專注於在美國、英國及歐盟地區發展交易銀行業務。

高盛銀行業務部門在 2021 年獲得日本金融廳頒發的企業現金管理業務牌照。此後，高盛開始為日本企業的海外業務提供美元清算等服務。

日本是高盛在亞洲第一個提供這種服務的國家。高盛宣布結束的決定，距離去年 4 月高盛宣布在日本展開該業務的時間不到一年。

所謂交易銀行，指的是交易商業銀行圍繞客戶交易行為所提供的一攬子金融服務，是對傳統供應鏈融資、支付結算、現金管理、資金托管、電子銀行渠道等金融服務的資源整合。

高盛執行長 David Solomon 一直專注於拓展這項業務，以賺取穩定費用收入。