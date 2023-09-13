TikTok出招 正式在美國推出電商服務TikTok Shop

TikTok 官網周二（12 日）宣布，正式在美國推出電商服務 TikTok Shop（下稱 TikTok 電商）。

據《界面新聞》報導，TikTok 電商已在美國 TikTok 用戶中進行數月測試，目前 40%TikTok 美國用戶都可在首頁界面看到「商城」入口，TikTok 會繼續擴大內測範圍， 預定 10 月初所有美國用戶都能在首頁看到「商城」。

TikTok 說，在測試階段，美國已經有 20 萬商家入駐 TikTok 電商，L"Oréal、Benefit、Olay 等知名品牌已經加入或計劃加入 TikTok Shop。此外，超過 10 萬 TikTok 達人參與 TikTok 電商服務。

TikTok 電商最早於 2021 年在印尼啟動測試，此後陸續在英國、馬來西亞、泰國、越南等市場上線。

根據 TikTok 官網公布的訊息，TikTok 電商向用戶提供影片和直播購物服務，用戶可直接從「For You」 動態中的影片和直播中購買標記的產品。針對商家和創作者， TikTok 電商提供商品展示頁、商城、 「聯盟計畫」等一系列服務。

TikTok 電商並推出幫助商家存儲、挑選、包裝並配送商品的「TikTok 履約計畫」，以及與第三方合作開發的安全支付體系。

為了簡化創作者和商家的營運，TikTok 電商還推出商務合作夥伴、渠道合作夥伴等服務。比如，針對全渠道營運的商家，TikTok 電商已和 Channel Advisor、Feedonomics 等數個多渠道平台達成合作，以方便商家運作。

TikTok 表示，在一項調查中，70% 受訪用戶表示他們在 TikTok 上發現了新品牌和商品，83% 受訪者表示 TikTok 在他們的購買決定中發揮作用。