摩根士丹利將寧德時代評級上調至加碼 目標價人民幣210元

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 15:00

據《券商中國》報導，摩根士丹利發布報告，將寧德時代的評級上調至「加碼」，目標價 210 元。截至 3 月 8 日收盤，寧德時代股價僅報 158 元，也就是說，這檔股票離目標價還有 30% 以上的空間。

事實上，「寧王」的基本面表現要遠遠優於股價表現。去年 1 月 30 日，寧德時代發布 2023 年度業績預告：歸母淨利潤 425 億元—455 億元，較去年同期激增 38.31%— 48.07%；扣非淨利潤 385 億元—415 億元，躍增 36.46%—47.09%。

主要原因是：國內外新能源行業保持較快增長速度，動力電池及儲能產業市場持續擴大，「雙碳」目標下向清潔能源轉型趨勢明確。寧德時代作為全球領先的新能源創新科技公司，透過增強研發投入和創新力道，不斷推出領先業界的產品解決方案和服務。

另據《央視網》周日報導，寧德時代董事長曾毓群在受訪時談到了近期多家歐美車廠削減或延後電動化的問題，「歐美車企沒有回歸燃油車，也沒有停止（電動車），可能是因為不賺錢，所以往後延遲一陣。」