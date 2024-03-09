尚待磋商！《中美科技協定》到期後再延6個月 官方尚未正式公布

鉅亨網新聞中心 2024-03-09 12:15

《中美科技合作協定》2 月 27 日再次到期，該協定是否續簽備受外界關注。

中國外交部發言人毛寧在到期當日表示，中美雙方就續簽《中美科技合作協定》保持溝通。 根據《美國之音》7 日報導，美國國務院發言人表示，美國國務院正代表美國政府就修改、延長和加強《美中科技合作協定》中的保護條款進行談判，而談判期間，中美同意將該協定再延長 6 個月，但截至本稿發布前，中美官方尚未正式發布相關消息。

《中美科技合作協定》於 1979 年簽署，成為中美雙方在農業、能源、航空、醫療、環境、地球科學與工程等多個領域合作的框架性協定，促成了雙方的互利合作，也 推動中美在教育與學術領域的廣泛交流。

該協定每 5 年續約一次，但 2023 年 8 月 27 日到期後，美國政府決定不全面續簽協定，只將該協定短期延長 6 個月，因美方認為，中國在科技領域的戰略和行動，對美國國家安全和智財權構成威脅。

美國國務院發言人當時表示：「這次為期 6 個月的短期延期，將使協議繼續有效，同時我們將尋求授權進行談判，以修改和加強協議條款。這並不意味著美國將承諾更長期的延期。我們清醒地認識到中國國家科技戰略帶來的挑戰、中國政府在這個領域的行動及其對美國國家安全和智財權構成的威脅。」

2023 年 6 月，包括聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席 Mike Gallagher 在內的多名共和黨國會議員致函美國國務卿布林肯，點名中國軍方與民用科技的聯繫，稱該協議被中國用來推進其軍事目標，敦促拜登政府讓協議失效。

但支持重新修訂協議的人士認為，中美若無該協定，美國將無法及時了解中國科技的進步，在彼此競爭日益激烈之際，必須重簽該協定以保護美國的創新。