中美經濟工作組第三次會議 中國學者：兩國在三個層面進行交流

鉅亨網新聞中心 2024-02-07 15:00

中美經濟工作組 5 日至 6 日在北京舉行第三次會議，雙方就兩國宏觀經濟形勢及政策、20 國集團（G20）財金合作、開發中國家債務、產業政策等議題進行深入、坦誠、務實、建設性的交流。

據《央視》報導，中方就美對華加徵關稅、雙向投資限制、打壓中方企業等問題表達了關切。雙方同意繼續保持溝通。

對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院崔凡教授認為，雙方在這次會議中就三個方面的內容進行深入、坦誠、務實、建設性的交流。

首先是雙方就兩國宏觀經濟形勢及政策對話。中美是世界最大的兩個經濟體，維持兩國經濟健康成長，可以為全球宏觀經濟形勢穩定共同做出貢獻。因此，雙方有必要就兩國宏觀經濟形勢以及政策進行對話。

其次，雙方就共同挑戰進行對話。G20 財金合作機制近年來取得一些重要成果。例如，在 G20 牽頭下，將近 140 個國家和地區在應對稅基侵蝕和利潤轉移問題上達成「雙支柱」方案，中美發揮了重要作用。

另外，在開發中國家債務問題上，雙方也進行對話。

第三，雙方各自表達關切。例如，中方表達了對美方對華加徵關稅、雙向投資限制、打壓中國企業等問題的關切。

北京大學國家發展研究院盧鋒教授認為，中美經濟工作組第三次會議為雙方增進溝通、減少誤判提供了一個渠道，具有多方面意涵。

比如，中美兩國是全球最大經濟體，新的一年裡兩國在宏觀經濟政策領域的溝通，對維護雙邊和全球經濟穩定成長具有意義。

另外，中美兩國在全球經濟治理中承擔了重要角色，無論是氣候變遷、國際金融機構能力提升和改革，還是開發中國家債務等問題，兩國都有進一步合作的需要與可能。