習近平出席舊金山歡迎宴會 馬斯克、庫克到場捧場

中國國家習近平周三（15 日）出席美國友好團體聯合歡迎宴會，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克、蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克等大咖均出席捧場，習近平說，美國不要賭中國輸，也不要干涉中國內政。

據央視新聞報導，習近平在舊金山出席美國友好團體聯合舉辦的歡迎宴會，美國各界代表齊聚一堂，座無虛席。馬斯克、庫克等重量級人物都出現在活動現場。

習近平表示，中國從不賭美國輸，從不干涉美國內政，也無意挑戰和取代美國，樂見一個自信開放、發展繁榮的美國。同樣，美國也不要賭中國輸，不要干涉中國內政，應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國。

習近平強調：「我一直在思考，如何讓中美關係這艘巨輪避開暗礁淺灘、穿越狂風飛浪，不偏航、不失速、不相撞？首先要回答的是，中美到底是對手，還是夥伴。這是根本的、也是管總的問題。」

習近平指出，道理很簡單，如果把對方視為最主要競爭對手、最重大地緣政治挑戰和步步緊逼的威脅，必然導致錯誤的政策、採取錯誤的行動、產生錯誤的結果。

中國願意與美國做夥伴、做朋友。中方處理中美關係的根本遵循，是相互尊重、和平共處、合作共贏。

此外，習近平宣布，為擴大中美兩國交流，特別是青少年，中方未來五年願邀請 5 萬名美國青少年來華交流學習。

習近平說，中美關係的希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。他歡迎更多美國州長、議員訪華，歡迎美國各界人士前往中國。