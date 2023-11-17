〈拜習會〉習近平會拜登 中國官媒：中美要好好打交道

中國國家主席習近平周三（15 日）在美國舊金山出席了兩場活動。白天，美中元首會晤，這是一場萬眾矚目的峰會。晚上，習近平出席美國友好團體聯合歡迎宴會，並發表演講。

習近平在舊金山指出：「作為世界上最大的開發中國家和發達國家，中美要好好打交道。面對變亂交織的世界，中美更需要有寬廣的胸懷，展現大國格局、拿出大國擔當、發揮大國作用。」

央視新聞表示：「中美要好好打交道。」

央視新聞說，這次舊金山會晤，中美領袖面對面深度交流，進一步探討中美兩個大國的相處之道。這次會晤是一次為中美關係增信釋疑、管控分歧、拓展合作的會談，也是一次為動盪變革的世界注入確定性、提升穩定性的會晤。

央視新聞進一步指出，「拜習會」的重要性，至少可以用四個關鍵詞來梳理：

一是達成重要共識

兩國元首認可雙方外交團隊自峇里島會晤以來為討論中美關係指導原則所做的努力以及取得的共識。

在會晤中，習近平全面闡述了中方對於穩定改善中美關係的立場。

二是打造新的願景

習近平指出，這次舊金山會晤，中美應該有新的願景，共同努力澆築中美關係的五根支柱，也就是「五個共同」：中美要共同樹立正確認知，共同有效管控分歧，共同推進互利合作，共同承擔大國責任，共同促進人文交流。

中美關係要穩下來、好起來，不能只安裝所謂的護欄，而是要澆築堅實的支柱。如何做好「五個共同」，習近平在這次會晤中做了重點闡述。

三是表達核心關切

雙方談到了很多分歧和敏感問題。習近平說，中國始終致力於建構穩定、健康、可持續的中美關係。同時，中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。習近平在會談時深入闡述了在台灣問題上的原則立場，還就經貿科技問題表明了中方的立場。

四是收獲重要成果

這次中美元首會晤取得多項成果。兩國元首同意推動和加強中美各領域對話合作，包括：建立人工智慧（AI）政府間對話；成立中美禁毒合作工作組；在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通；同意明年早些時候進一步大幅增加航班；擴大教育、留學生、青年、文化、體育及工商界交流。兩國元首還強調中美應加快努力因應氣候危機。