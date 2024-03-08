聯發科2月營收385億元創次高 3月營收可望回升

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-08 19:12

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (8) 日公布 2 月營收 384.82 億元，月減 13.52%，年增 26.96%，累計前 2 月營收 829.78 億元，年增 57.47%；受農曆春節影響，聯發科 2 月營收呈現月減，但與去年同期相比仍呈現正成長，並改寫同期次高。

聯發科預估，以美元對新台幣匯率 1 比 31.2 計算，第一季營收約 1218 -1296 億元，較上季持平至下滑 6%，依中位數推估，3 月營收可望重返 400 億元以上。

聯發科今日股價一度達 1275 元，創下歷史新高，終場收在平盤 1230 元，市值逼近 2 兆元、達 1.97 兆元。

聯發科受惠搭載旗艦晶片天璣 9300 的機種熱銷，市佔率持續提升，部分出貨動能也延續至第一季，但由於客戶上季強勁補貨，整體手機業績估較上季小幅季減。