鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至24.8元，預估目標價為500元
鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:12
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2024年EPS預估：中位數由24.62元上修至24.8元，其中最高估值30.35元，最低估值18.42元，預估目標價為500元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|30.35(30.35)
|36.67
|39.23
|最低值
|18.42(18.42)
|24.42
|34.56
|平均值
|25.12(25.08)
|30.76
|36.89
|中位數
|24.8(24.62)
|31.09
|36.89
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|113,695,000
|135,519,230
|151,634,760
|最低值
|98,710,000
|109,361,000
|130,763,070
|平均值
|107,227,000
|121,750,940
|141,198,910
|中位數
|107,505,000
|122,266,500
|141,198,910
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|17.85
|31.62
|33
|17.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,179,276
|111,789,791
|105,504,286
|77,759,470
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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