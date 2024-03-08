鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估上修至8.15元，預估目標價為430元
鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:12
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對智原(3035-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.94元上修至8.15元，其中最高估值10.49元，最低估值6.21元，預估目標價為430元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.49(10.49)
|17.78
|20.38
|最低值
|6.21(6.21)
|8.8
|18.35
|平均值
|7.88(7.85)
|12.73
|19.37
|中位數
|8.15(7.94)
|13.11
|19.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|14,432,000
|20,534,000
|25,902,000
|最低值
|12,021,000
|13,900,000
|24,026,000
|平均值
|13,287,440
|17,093,970
|24,964,000
|中位數
|13,458,560
|17,406,660
|24,964,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.39
|9.88
|4.65
|1.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,965,574
|13,065,155
|8,085,201
|5,495,307
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇