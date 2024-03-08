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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至27.45元，預估目標價為1450元

鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:11

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對創意(3443-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.66元下修至27.45元，其中最高估值33.71元，最低估值23.94元，預估目標價為1450元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年 2027年
最高值 33.71(34.5) 45.04 50.53 58.58
最低值 23.94(23.94) 33.55 44.13 58.58
平均值 27.98(28.37) 38.42 47.33 58.58
中位數 27.45(27.66) 37.55 47.33 58.58

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年 2027年
最高值 32,095,940 49,364,790 45,327,500 53,592,000
最低值 27,303,000 32,364,000 41,225,000 53,592,000
平均值 29,342,590 37,951,060 43,276,250 53,592,000
中位數 28,653,000 37,112,500 43,276,250 53,592,000

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 26.18 27.69 10.9 6.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		 26,240,714 24,039,671 15,107,915 13,569,441

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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