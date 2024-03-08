鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估下修至27.45元，預估目標價為1450元
鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對創意(3443-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.66元下修至27.45元，其中最高估值33.71元，最低估值23.94元，預估目標價為1450元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.71(34.5)
|45.04
|50.53
|58.58
|最低值
|23.94(23.94)
|33.55
|44.13
|58.58
|平均值
|27.98(28.37)
|38.42
|47.33
|58.58
|中位數
|27.45(27.66)
|37.55
|47.33
|58.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32,095,940
|49,364,790
|45,327,500
|53,592,000
|最低值
|27,303,000
|32,364,000
|41,225,000
|53,592,000
|平均值
|29,342,590
|37,951,060
|43,276,250
|53,592,000
|中位數
|28,653,000
|37,112,500
|43,276,250
|53,592,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|26.18
|27.69
|10.9
|6.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,240,714
|24,039,671
|15,107,915
|13,569,441
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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