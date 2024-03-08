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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至5.04元，預估目標價為215元

鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:11

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.07元下修至5.04元，其中最高估值6元，最低估值4.89元，預估目標價為215元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 6(6) 9.02 9.38
最低值 4.89(4.89) 6.32 6.66
平均值 5.16(5.2) 7.2 8.24
中位數 5.04(5.07) 7.22 8.02

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 88,208,000 99,951,000 105,274,370
最低值 85,766,690 88,712,000 94,947,000
平均值 86,057,160 93,570,250 100,477,080
中位數 85,769,000 93,205,400 100,211,570

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 10.3 5.15 5.53 8.48
營業收入
(單位：新台幣千元)		 95,902,924 70,349,864 68,959,738 73,930,081

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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