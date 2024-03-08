鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至5.04元，預估目標價為215元
鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.07元下修至5.04元，其中最高估值6元，最低估值4.89元，預估目標價為215元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|6(6)
|9.02
|9.38
|最低值
|4.89(4.89)
|6.32
|6.66
|平均值
|5.16(5.2)
|7.2
|8.24
|中位數
|5.04(5.07)
|7.22
|8.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|88,208,000
|99,951,000
|105,274,370
|最低值
|85,766,690
|88,712,000
|94,947,000
|平均值
|86,057,160
|93,570,250
|100,477,080
|中位數
|85,769,000
|93,205,400
|100,211,570
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.3
|5.15
|5.53
|8.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,902,924
|70,349,864
|68,959,738
|73,930,081
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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