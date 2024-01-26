鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至5.11元，預估目標價為217元
鉅亨網新聞中心 2024-01-26 17:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.18元下修至5.11元，其中最高估值6.92元，最低估值4.95元，預估目標價為217元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|6.92(6.92)
|9.02
|10.16
|最低值
|4.95(4.95)
|6.33
|7.53
|平均值
|5.33(5.36)
|7.52
|8.67
|中位數
|5.11(5.18)
|7.32
|8.65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|88,208,000
|109,165,000
|117,748,000
|最低值
|82,951,720
|88,712,000
|94,947,000
|平均值
|86,270,830
|95,773,860
|104,711,900
|中位數
|86,453,310
|94,916,000
|106,308,190
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.3
|5.15
|5.53
|8.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,902,924
|70,349,864
|68,959,738
|73,930,081
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇