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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至37.23元，預估目標價為650元

鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:11

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2024年EPS預估：中位數由40.72元下修至37.23元，其中最高估值43.46元，最低估值33.34元，預估目標價為650元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 43.46(43.35) 51.84 52.06
最低值 33.34(33.34) 37.11 41.17
平均值 38.09(39.06) 44.5 46.62
中位數 37.23(40.72) 44.13 46.62

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 72,890,000 85,723,000 90,014,800
最低值 67,976,220 78,594,000 87,247,230
平均值 71,020,800 81,084,470 88,631,010
中位數 71,143,000 80,357,210 88,631,010

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 45.41 35.31 27.27 30.11
營業收入
(單位：新台幣千元)		 70,651,593 70,286,871 61,130,592 55,358,788

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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