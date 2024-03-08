鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至37.23元，預估目標價為650元
鉅亨網新聞中心 2024-03-08 17:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2024年EPS預估：中位數由40.72元下修至37.23元，其中最高估值43.46元，最低估值33.34元，預估目標價為650元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|43.46(43.35)
|51.84
|52.06
|最低值
|33.34(33.34)
|37.11
|41.17
|平均值
|38.09(39.06)
|44.5
|46.62
|中位數
|37.23(40.72)
|44.13
|46.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|72,890,000
|85,723,000
|90,014,800
|最低值
|67,976,220
|78,594,000
|87,247,230
|平均值
|71,020,800
|81,084,470
|88,631,010
|中位數
|71,143,000
|80,357,210
|88,631,010
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|45.41
|35.31
|27.27
|30.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,651,593
|70,286,871
|61,130,592
|55,358,788
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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