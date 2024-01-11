鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至7.41元，預估目標價為217元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.49元下修至7.41元，其中最高估值9.02元，最低估值6.01元，預估目標價為217元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|9.02(9.02)
|10.16
|最低值
|6.01(6.01)
|7.53
|平均值
|7.51(7.6)
|8.69
|中位數
|7.41(7.49)
|8.65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|109,165,000
|117,748,000
|最低值
|88,712,000
|94,947,000
|平均值
|96,927,370
|105,903,060
|中位數
|96,247,850
|107,342,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.3
|5.15
|5.53
|8.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,902,924
|70,349,864
|68,959,738
|73,930,081
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。