〈電子五哥營收〉廣達12月營收年月雙減逾1成 仍看好今年AI伺服器發展

廣達 (2382-TW) 今 (9) 日公布去年 12 月營收 929.03 億元，年月雙減超過 1 成，累計全年營收 1.09 兆元，同樣呈現衰退，年減 15.3%。不過廣達指出，仍然看好今年 AI 伺服器的發展，預期最快可以在第二季貢獻營收。

廣達去年 12 月營收 929.03 億元，月減 10.3%，年減 12.6%，去年第四季營收 2878.96 億元，季增 0.45%，年減 11.7%，累計全年營收 1.09 兆元，年減 15.3%。廣達表示，由於出貨仍以消費性產品為大宗，市況在疫後仍在逐步恢復當中，因此去年整體營收衰退。

廣達去年 12 月筆電出貨量 370 萬台，較 11 月微幅減少 2.6%，年減 13.95%，第四季出貨 1040 萬台，季減 20.6%，累計 2023 全年筆電出貨量 4690 萬台，較 2022 年的 5770 萬台減少 18.7%，優於原先預估的 20%。至於筆電今年展望，廣達則指出，目前筆電的能見度仍不高，仍需觀察總經整體環境的狀況。

AI 伺服器部分，廣達維持與先前相同看法，如果 CoWos 產能陸續開出來，最快在今年第二季就能貢獻營收，並在今年下半年能有顯著貢獻。