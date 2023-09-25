全支付創國內首見電子支付買基金 落地商轉

全聯旗下全支付今 (25) 日宣布，與好好證券共同推出開戶身分確認與款項收付試辦案「電支雞」，成為電子支付結合基金交易的創新服務，已經金管會 9 月 5 日函令核准，正式完成修法及落地商轉。

新修訂的「證券商經營基金受益憑證買賣及互易之居間業務管理辦法」第 26 條和 27 條，除了讓基金投資人能用電子支付帳戶認證完成電子開戶，更可以電子支付帳戶作為扣款及出金帳戶，讓客戶透過基金交易平台向其他客戶買賣基金，券商也正式邁入電子支付買賣基金新時代。

全支付說明，電支雞獲准試辦期間有超過 2 萬人申請，其中 20-40 歲的參與人約占 55% 最多，而投資 1-3 年的新手也占 28%，顯示台灣青壯年民眾和新手投資人對投資理財數位化的接受度高，而積極參與的前三大職業分別是科技業、建築業和零售業。

全支付和好好證券共同營運的電支雞，是全台券商用電子支付買基金的首例，使用者從基金帳戶開通、買基金、扣款、買賣皆在全支付 APP 上一站式完成。

全支付總經理游金榮表示，藉由這段期間的經驗，全支付將繼續優化讓基金投資人能更快速輕鬆完成開戶、買賣基金、管理和追蹤投資狀態，未來會推出更多元的基金服務。

電支雞主打遊玩的體驗，存零錢過程在 APP 裡會出現孵雞蛋和資金水位畫面，並完整記載基金扣款等細目。