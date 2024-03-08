台灣女力調查：七成一經濟獨立 均薪40,345元 已婚幸福度64分

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-08 09:52

yes123 求職網進行「龍年職場女力甘苦與粉領族幸福指數調查」，結果在今天 (8 日) 正式出爐，高達 70.7% 的女性勞工自認目前是「經濟獨立」，九成感覺職場壓力大，兩成七自認表現優於男性，有 60% 女性覺得性別歧視嚴重，九成覺得職場壓力大，已婚女性的婚姻生活幸福度平均為 64.2 分。

外界關注的男女勞工薪資「同酬日」，今年落在 2 月 23 日，也就是差距縮小到「54 天」即將歡度三月八號「國際勞動婦女節」，女性上班族又有多少職場辛酸？目前的生活感到幸福嗎？

根據調查發現，有高達 70.7% 的「女性勞工」表示，自認目前是「經濟獨立」，比例略高於去年的 69.3%；至於均薪為 40,345 元，也高於去年的 39,056 元。代表其餘自認不是「經濟獨立」，比例為 29.3%，低於去年的 30.7%；均薪部分為 32,186 元，仍多過去年的 31,037 元。

除了評估本身的「經濟能力」外，女性在工作場域、行 (產) 業內的影響力又是如何？此次調查則顯示，有三分之一 (33.3%) 的「女性勞工」，自認目前「算是有」職場影響力，比例高於去年的 31.6%。

若再以「行業別」進行交叉分析，自評「職場影響力」較高的女性從業人員，前五大依序為：「金融保險與會計統計」(45.2%)、「大眾傳播與公關廣告」(44.4%)、「文 (補) 教業」(41.7%)，以及「餐飲住宿與休閒旅遊」(38.5%)、「批發零售與貿易」(36.4%)。

競爭力平均 68 分 兩成七自認優於男性 60% 覺得性別歧視嚴重 九成職場壓力大

至於自評「職場競爭力」部份，平均給自己 67.7 分，算是及格：其中「學士級」的為 66 分，「研究所」的為 73.2 分。

平均來說，在工作或求職的時候，女性自認「職場競爭力」，比起男性勞工：「不相上下」的佔 56.3%；「較強」的佔 27%；「較弱」的佔 16.7%。

即使認為競爭力不輸給男性，收入能養活自己，還有在辦公室內或業界具影響力，對於台灣的職場環境，仍有六成 (60.3%) 的女性勞工，覺得「職場性別歧視」嚴重。

未婚感情生活 50 分 已婚幸福度 64 分

最後若是「未婚的」女性勞工，替目前的「感情生活幸福度」，平均打了 50.4 分，高於去年的 49 分：其中自評「零分」的，就佔了 17.3%；只是自評「一百分」的，僅佔 3.6%。

相較之下，如果是「已婚的」女性勞工，替目前的「婚姻生活幸福度」，平均打了 64.2 分，高於去年的 62 分：其中自評「零分」的，僅佔了 6.1%；不過自評「一百分」的，則佔 13.2%。

綜觀此次調查結果，yes123 求職網發言人楊宗斌表示，隨著高等教育普及化，女性勞工朋友的學歷不是問題，缺的只是發揮長才與升遷的機會，同時得到對等薪酬，以及在發展事業之餘，也能夠兼顧家庭或感情生活。

不過楊宗斌憂心指出，台灣女性「勞動參與率」，自 2012 年首度突破五成 (50.19%) 後，去年 (2023 年) 僅增加到 51.82%，幾乎呈現停滯狀態；所謂的「男女同酬日」，曾一度受疫情衝擊還出現倒退狀態，代表女性工作條件，仍有改善空間。畢竟以現況來看，結婚或生養育小孩後，想重返職場、二度就業，可能被迫換職位、換公司與換行業，結果導致薪資下降。

楊宗斌進一步解讀，加上男女從事 (偏重) 產業別的不同，導致薪資結構也不同：例如高科技業與一般服務業，「男女」或「女男」勞工比例，明顯有差距，當然這也肇因於求學時期，選擇文組、理組的分佈狀況；還有像是較高薪的「藍領技術型工作」：主廚、水電工、車輛維修黑手，從業人員的性別比例差距，恐怕更為懸殊，因此這條職場性別平權之路，仍有待努力開通。

因此楊宗斌也認為，想建立更為友善女性的職場環境，企業主管、老闆指派公務時，要先打破性別刻板印象，例如外派、出差洽商、簽約場合，刻意避開女性同仁，應該給予同等競爭加薪、升遷機會。女性上班族也能適時展現企圖心，突顯自我工作態度與能力優勢，有時與男性同仁具互補作用，有時發揮「一加一大於二」的職場綜效。

楊宗斌並建議，對於政府來說，除了法規保障外，還有提供更實際的生養育補貼政策、銀髮照護福利，或是照顧假「有薪化」、育嬰假「全薪化」，甚至有購屋安家的協助！一方面鼓勵女性勞工，能在生養育小孩一段時間後重返職場；一方面讓女性勞工無後顧之憂，提高生育率，長遠來看，也解決少子化問題，未來的勞動力跟著提升。