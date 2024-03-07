盤後速報 - 中櫃(2613)下週(3月14日)除息0.6元，預估參考價22.35元
鉅亨網新聞中心 2024-03-07 17:05
中櫃(2613-TW)下週(3月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(3月7日)收盤價22.95元計算，預估參考價為22.35元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
中櫃(2613-TW)所屬產業為航運業，主要業務為經營港埠碼頭貨櫃集散站。辦理貨櫃修理維護業務。辦理一般倉庫及保稅業務。近5日股價上漲1.78%，集中市場加權指數上漲3.42%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/03/14
|22.95
|0.6
|2.61%
|0.0
|2023/03/13
|24.9
|1.05
|4.22%
|0.0
|2022/03/11
|42.0
|1.65
|3.93%
|0.0
|2021/03/12
|18.4
|0.2
|1.09%
|0.0
|2020/03/26
|10.55
|0.17
|1.61%
|0.0
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