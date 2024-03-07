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鉅亨速報

盤後速報 - 中櫃(2613)下週(3月14日)除息0.6元，預估參考價22.35元

鉅亨網新聞中心 2024-03-07 17:05

中櫃(2613-TW)下週(3月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(3月7日)收盤價22.95元計算，預估參考價為22.35元，息值合計為0.6元，股息殖利率2.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

中櫃(2613-TW)所屬產業為航運業，主要業務為經營港埠碼頭貨櫃集散站。辦理貨櫃修理維護業務。辦理一般倉庫及保稅業務。近5日股價上漲1.78%，集中市場加權指數上漲3.42%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/03/14 22.95 0.6 2.61% 0.0
2023/03/13 24.9 1.05 4.22% 0.0
2022/03/11 42.0 1.65 3.93% 0.0
2021/03/12 18.4 0.2 1.09% 0.0
2020/03/26 10.55 0.17 1.61% 0.0

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