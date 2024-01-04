【量大強漲股整理】台股震盪回檔，出現止穩訊號?元月仍有紅包行情可期?

今日台股小跌 9.66 點，收 17549.65 點，成交量 2767.63 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 34.64 億元；自營商賣超 52.47 億元；投信買超 30.72 億元；三大法人合計賣超 56.39 億元。

美股四大指數走弱，台股今日早盤開高後一度上攻 17600 點整數關，但向上遇月線反壓後，在平盤附近陷入震盪，收量縮黑 K 棒；電子股持續疲軟，航運股接棒撐盤，近期雖然指數回檔，但跌停板的家數少之又少，上市跌停家數 0 家，上櫃則是有 4 家，權值股，(2330-TW) 台積電，收紅、(2454-TW) 聯發科

填息、(3008-TW) 大立光，僅小回；整體而言，台股更是出現弱中透強訊號；昨日 FED 會議發布「不太鴿」的會議紀錄，今年聯準會降息的機率升高，2024 年底預計利率從 5.25% 至 5.5% 降至 4.6%，但仍無法確定會落在何時，目前預估 1 月底按兵不動， 3 月降息機率降低至 64.8% ；籌碼面，投信連四買，合計 96.42 億元；台股漲多後拉回屬於良性修正，有利於清洗融資浮額，籌碼

沉澱後的換手；下周挾 CES 展及大選行情加持可望重啟漲勢，而選後不確定因素消除後，選後三十日，上漲機率高於下跌機率，上漲幅度約 5.5%，台股仍有挑戰 18,619 點前高的實力。

個股方面， (2330-TW) 台積電小漲兩元、力守 580 元； (2454-TW) 聯發科，今日除息，最高達 947 元，填息率高達 77%，雖有震盪拉尾收平盤；紅海危機持續延燒，海運運價看漲，貨櫃三雄今日攻勢延續， (2609-TW) 陽明，大漲 6.11%、(2603-TW) 長榮、(2615-TW) 萬海，均漲逾 3%；AI 股出現止穩訊號，

(2382-TW)廣達，逆勢收紅、(3231-TW)緯創，收紅；其他個股 (2385-TW)群光、 (3044-TW)健鼎，同步收漲；IC 設計股方面，就屬投機性最高的 (3228) 金麗科，強勢大漲 + 6.31%，在創波段新高! 來到 323.5 元大關! 佳螢在 131 就公開在經濟日報預告後，一路走高，無疑是 2023 年翻倍的代表股，今日在盤勢不佳的同時股價創波段新高! 更顯示出【轉機股】在作夢行情中，表現亮眼!

台股出現止穩訊號?

財富重分配的時機到了嗎?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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