熊本廠開幕，台積電哪些概念股有望受惠？一文看懂它如何帶動產業

鉅亨研報 2024-03-07 10:44

一、台積電熊本廠開幕

台積電全球布局成功跨出一大步！台積電熊本一廠 2 月 24 日開幕，預計第 4 季量產，熊本二廠也緊接著將於今年底興建。熊本廠成為台積電因應地緣政治、供應鏈韌性需求全球布局的重要據點，有助於穩固台積電晶圓代工龍頭地位。

熊本廠開幕時，台積電創辦人張忠謀也表示，客戶要的不是幾萬片晶圓，而是十座晶圓廠。這段話顯示 AI 對於整個半導體業所帶來的想像空間、需求是超越市場想像。

儘管台積電陸續在全球三大洲設廠，但目前最先進的製程仍留在台灣。熊本一廠製程將以 22/28 奈米為主，12/16 奈米為輔，產能全開的情況下，月產能達到 5.5 萬片，將貢獻台積電近一成營收。

另外，當熊本廠開始營運量產，對於上游原料的需求也會增加，因此台積電耗材、設備，尤其是先進製程供應鏈廠商，有望吃到建廠紅利。接著將帶大家了解，先進製程是什麼？台積電供應鏈受惠廠商有哪些？

二、成熟製程、先進製程是什麼？台積電先進製程供應鏈為何重要？

看到這邊或許你會好奇，成熟／先進製程是什麼？據國際半導體產業協會解釋，半導體的製程，涵蓋製造 IC 的整個流程，其中有數百道加工步驟，成熟製程（mature process）是指較早研發出來的製程技術，先進製程（advanced process）則把電路做得更細小。目前市場上對於先進／成熟製程未有明確定義劃分，但普遍以 7 奈米作為分水嶺，以下是「先進製程」，以上則是「成熟製程」。

通常較為廉價的手機、家電、車用電子及物聯網偏好成熟製程；高階手機、筆電、AI 晶片等對運算速度有高度要求的領域更仰賴先進製程，這也是為什麼 NVIDIA 的 GPU 會有極高需求的主因。

然而先進製程門檻相當高，是個高資本支出的產業，晶圓代工廠除了必須配合晶片設計商要求，還得向半導體設備業者砸大錢買機台，倘若晶圓良率不佳導致無法順利量產，週轉不靈、倒閉的機率極大，這使許多廠商卻步，寧願直接找代工廠進行製造，這也是台積電能夠寡佔全球晶圓代工市場的主要因素。

台積電作為全球最大的晶圓代工製造商，帶動台灣半導體產業的發展，接著告訴大家目前台積電供應鏈受惠廠商？台積電概念股有哪些？

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