佳世達小金雞眾福科承銷價50元 預計3/26掛牌上市

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-04 20:06

佳世達 (2352-TW) 旗下強固顯示器廠眾福科 (3168-TW) 配合上市前公開承銷，將對外競價拍賣 6264 張，競拍底價 42.02 元，暫訂承銷價 50 元，競拍時間自 3 月 6 至 8 日，3 月 12 日開標；3 月 14 日至 18 日辦理公開申購，3 月 20 日抽籤，暫定 3 月 26 日掛牌。

眾福科董事長黃漢州表示，公司十多年來專注於戶外耐候強固顯示解決方案，從高耐候航海專業顯示器起家，近幾年更投入工控、特殊車輛、醫療需求、高階快速充電站等領域，不僅打造出同業難以跨入的高技術門檻，也將市場做得更廣。

其中，眾福科近年在特殊車輛顯示器市場的發展取得重要突破，憑藉在航海產品耐候性材料及製程技術的卓越表現，將這些技術優勢轉移到特殊車輛顯示器的產品佈局。

眾福科指出，根據客戶特殊車輛的需求，提供量身定制的顯示器產品設計和開發，提供耐久、高品質、客製化的產品解決方案，在嚴酷的環境中，滿足特殊車輛市場需求，也使得相關訂單量持續明顯成長。