通用伺服器捲土重來，受惠者股價創高

永誠資產管理處 2024-03-06 18:06

多頭趨勢未完，與 AI 發展相關而股價尚未過度反應的，會是高檔資金轉移過去的目標。

今天來看連接器廠嘉澤。

在 AI 伺服器需求暴增前，通用型伺服器市場會把目光放在 Intel 的產品演進上，而 AI 伺服器對於通用伺服器造成了排擠現象後，通用型產品終究會回到正常的成長軌道上，嘉澤正是得以受惠這樣的趨勢。

今年 Intel 在上下半年分別推出 E-core 架構及 P-core 架構的伺服器 CPU 產品，Sierra Forest 和 Granite Rapids，後者分為高低階，平均核心達 100 顆，前者核心數更是超過 140 顆，可以達到低功耗以及更高運算效能的效果。其中在超過 100 顆核心的產品，會使用 LGA7529 腳位 (針腳數量達 7529 個的 CPU 插槽，比前一代 4677 個大幅提升)，有利於嘉澤獲利提升。

而去年已推出的新伺服器平台，雖在利潤率上有利於嘉澤，但由於整體市場滲透率有限，毛利率也在 Q3 才有明顯拉抬，何況這與匯率脫不了關係，因此今年在 AI 伺服器受惠產能漸漸開出，通用伺服器透過新平台、新產品推波助瀾下，嘉澤伺服器成長力道及營運比重將顯著提升，可謂在 2023 每股盈餘下滑後，重新回到強勁成長軌道。

近期股價在電子類股良性輪動及補漲行情推升下，再度創歷史新高，若用明年預期獲利來看尚未達 20 倍本益比，預期仍有上檔空間。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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